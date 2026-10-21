Бывшая министр Франции заявила о попытках шпионской атаки на её телефон

Бывшая министр энергетического перехода Франции Аньес Паннье-Рунашер заявила, что её мобильный телефон недавно трижды подвергся атаке шпионского вредоносного программного обеспечения.

Об этом она сообщила журналистам в среду, 21 октября, передаёт Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По мнению бывшей французской министры, атака, вероятно, была совершена со стороны страны, связанной с интересами сектора ископаемого топлива.

По словам Паннье-Рунашер, попытки прослушивания её телефона имели место дважды, когда она занимала должность, и ещё один раз – когда она была депутатом парламента в течение последних недель.

Она подчеркнула, что эти попытки могут быть связаны с её усилиями по снижению зависимости Франции от ископаемых источников энергии, в частности с недавним законопроектом, цель которого – возобновить разрешение на разведку во Французской Гвиане.

Несколько дней назад сообщалось, что сербский прокурор, расследовавший возможную коррупцию, связанную с проектом строительства небоскреба Trump Tower в Белграде, стал мишенью шпионского программного обеспечения Pegasus израильского производства.

Зимой СМИ сообщали, что в рамках масштабной кампании кибершпионажа, известной как Salt Typhoon, Китай взломал электронную почту, которой пользуются сотрудники ведущих комитетов Палаты представителей США.