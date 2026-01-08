ЗМІ: Китай зламав електронну пошту співробітників провідних комітетів Палати представників

У рамках масштабної кампанії кібершпигунтства, відомої як Salt Typhoon, Китай зламав електронну пошту, яку використовують співробітники провідних комітетів Палати представників США.

Про це стало відомо Financial Times від обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами осіб, обізнаних з атакою, китайська розвідка отримала доступ до систем електронної пошти, які використовують:

деякі співробітники комітету Палати представників з питань Китаю;

помічники комітету з питань закордонних справ;

помічники комітету з питань розвідки;

помічники комітету з питань збройних сил.

Вторгнення було виявлено в грудні. Як зазначається, ці атаки є останнім елементом триваючої кіберкампанії проти комунікаційних мереж США, яку проводить Міністерство державної безпеки (МДБ), розвідувальна служба Китаю.

Один зі співрозмовників водночас зазначив, що наразі не ясно, чи отримало МДБ доступ до електронної пошти законодавців.

Як зазначається, МДБ проводить операцію Salt Typhoon вже кілька років. Вона дозволяє Китаю отримувати доступ до незашифрованих телефонних дзвінків, текстових повідомлень і голосових повідомлень майже кожного американця, а в деяких випадках – до електронних поштових скриньок.

За словами осіб, обізнаних з цією кампанією, Salt Typhoon також перехоплював дзвінки високопоставлених американських посадовців протягом останніх кількох років.

Китайське посольство в США заперечило звинувачення щодо Salt Typhoon.

"Ми рішуче виступаємо проти безпідставних спекуляцій і звинувачень з боку США, використання кібербезпеки для дискредитації та наклепу на Китай, а також поширення всілякої дезінформації про так звані китайські хакерські загрози", – сказав речник посольства Лю Пенюй.

Восени 2024 року ЗМІ писали, що хакери з Китаю, ймовірно, отримали доступ до телефонів, якими користувалися тоді ще колишній президент США Дональд Трамп і його тодішній кандидат у віцепрезиденти, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс. Цей інцидент також пов’язували із Salt Typhoon.

На початку липня 2025 року стало відомо, що в Італії затримали в аеропорту громадянина Китаю, якого у Сполучених Штатах підозрюють у кібершпигунстві.

Підставою став міжнародний ордер на арешт від США, оскільки ФБР підозрює його у причетності до групи хакерів, які займалися кібершпигунством проти Сполучених Штатів в інтересах Китаю – зокрема, нібито намагалися дізнатись деталі про вакцини від коронавірусу, які розробляли в Університеті Техасу.

Після цього Китай звинуватив США у використанні "екстериторіальної юрисдикції" для затримання ймовірного китайського хакера в Італії.