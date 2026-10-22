У Трампа звинувачують Канаду у втручанні у вибори в США

Адміністрація президента Дональда Трампа звинувачує канадських політиків у втручанні у проміжні вибори у Сполучених Штатах.

Про це пише Politico, інформує "Європейська правда".

У непідписаному бюлетені, розданому журналістам 21 жовтня посольством США в Оттаві, окремо згадуються міністерка промисловості Мелані Жолі, прем’єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд, депутат від Ліберальної партії Ентоні Гаусфазер та Бернадетт Джордан – колишня міністерка у ліберальному уряді, яка зараз обіймає посаду генерального консула Канади в Бостоні.

"Канадський уряд ігнорує занепокоєння щодо можливого втручання у вибори в США, навіть попри те, що його міністри та прем’єри відкрито описують плани впливу на американську політику в офіційних документах та під час публічних виступів", – йдеться в документі.

Пітер Наварро, економічний радник Трампа, також нещодавно попередив канадців про недопустимість втручання у проміжні вибори в США.

"Ви лобіювали інтереси в цій країні, і в минулому вам це вдавалося, тож ви думаєте, що можете продовжувати. Повідомлення для Канади: ви не можете цього робити", – заявив Пітер Наварро.

Прем’єр-міністр Марк Карні відкинув ці звинувачення на пресконференції 21 жовтня, Форд також заперечив будь-яке втручання.

Нагадаємо, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня незадовго до проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада.

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