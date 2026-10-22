У Трампа обвиняют Канаду во вмешательстве в выборы в США

Администрация президента Дональда Трампа обвиняет канадских политиков во вмешательстве в промежуточные выборы в Соединенных Штатах.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

В неподписанном бюллетене, розданном журналистам 21 октября посольством США в Оттаве, отдельно упоминаются министр промышленности Мелани Жоли, премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд, депутат от Либеральной партии Энтони Хаусфазер и Бернадетт Джордан – бывшая министр в либеральном правительстве, которая сейчас занимает должность генерального консула Канады в Бостоне.

"Канадское правительство игнорирует опасения относительно возможного вмешательства в выборы в США, даже несмотря на то, что его министры и премьеры открыто описывают планы влияния на американскую политику в официальных документах и во время публичных выступлений", – говорится в документе.

Питер Наварро, экономический советник Трампа, также недавно предупредил канадцев о недопустимости вмешательства в промежуточные выборы в США.

"Вы лоббировали интересы в этой стране, и в прошлом у вас это получалось, поэтому вы думаете, что можете продолжать. Сообщение для Канады: вы не можете этого делать", – заявил Питер Наварро.

Премьер-министр Марк Карни отверг эти обвинения на пресс-конференции 21 октября, Форд также опроверг любое вмешательство.

Напомним, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня незадолго до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

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