У ЄС узгодили спрощення кредитування малих і середніх підприємств

Рада ЄС та Європейський парламент узгодили заходи, спрямовані на відновлення та спрощення ринку сек’юритизації в ЄС, а також на спрощене надання кредитів для малих та середніх підприємців.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Цей пакет заходів є ключовим компонентом програми One Europe, One Market ("Єдина Європа, єдиний ринок") і має на меті посилити конкурентоспроможність ЄС.

"Оновлена система дозволить банкам вивільнити більше капіталу, ніж це відбувається зараз, та направити додаткові кредитні кошти домогосподарствам, малим та середнім підприємствам, а також інфраструктурним проєктам. Для досягнення цієї мети будуть знижені вимоги до капіталу для найбільш безпечних та добре структурованих операцій, зокрема для нещодавно запровадженої категорії стійких сек'юритизацій", – повідомили у Раді ЄС.

Сек’юритизація – це об’єднання неліквідних фінансових активів, таких як корпоративні кредити, іпотечні кредити або споживчі кредити, та перетворення їх на активи, що підлягають торгівлі, для інституційних інвесторів.

Передбачається, що зміни зменшать адміністративне навантаження порівняно з чинними правилами з метою зниження витрат для інвесторів.

Нагадаємо, Європейська комісія виділила 168,2 млн євро на підтримку перших восьми проєктів у рамках напряму "Заходи з посилення промисловості" (IRA) Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), створеної після вторгнення Росії в Україну.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС має завершити формування єдиного ринку Союзу у 2028 році.