Єврокомісія виділила понад 168 млн євро на проєкти з розвитку оборонної промисловості

Європейська комісія виділила 168,2 млн євро на підтримку перших восьми проєктів у рамках напряму "Заходи з посилення промисловості" (IRA) Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), створеної після вторгнення Росії в Україну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Ці проєкти залучать 1,26 млрд євро промислових інвестицій для прискорення та розширення виробництва енергоносіїв, що використовуються в ракетах, дронах та боєприпасах.

Очікується, що з 2027 року ці проєкти дозволять скоротити терміни виготовлення на 90% та забезпечити щорічний випуск понад 20 000 тонн енергоносіїв, 3 500 силових установок для дронів і ракет, 200 000 боєголовок для безпілотних боєприпасів та 60 мільйонів одиниць боєприпасів.

Ці інвестиції підтримають виробництво на 17 об’єктах у 14 державах-членах ЄС та Норвегії, а також допоможуть захистити ці об’єкти від фізичних та кіберзагроз.

Перший конкурс у рамках програми був оголошений у червні 2026 року. На нього компанії з 23 держав-членів ЄС та Норвегії подали 83 пропозиції.

Програма ЄС IRA ґрунтується на Законі про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) – надзвичайному інструменті, спрямованому на усунення негайних виробничих вузьких місць та збільшення потужностей з виробництва боєприпасів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Програма EDIP із загальним бюджетом 1,5 млрд євро спрямована на зміцнення оборонної промисловості Європи. Понад 700 млн євро, виділених на напрям IRA, призначені для розширення оборонного виробництва в державах-членах, Норвегії та Україні.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у вересні, що ЄК планує використати залишок коштів програми SAFE для створення окремої програми спільних проєктів з українськими компаніями.

Також Європейська комісія виділяє 325 млн євро на підтримку створення та впровадження п’яти європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCI), у чотирьох з них бере участь Україна.