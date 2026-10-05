Президент Євроради закликав завершити формування єдиного ринку ЄС до 2028 року

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС має завершити формування єдиного ринку Союзу у 2028 році.

Про це Кошта сказав у промові в Коледжі Європи, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Євроради.

Зокрема, за словами президента Євроради, ЄС має інтегрувати до системи єдиного ринку такі сектори, як телекомунікації, енергетика та ринки капіталу.

"Нам потрібен Союз заощаджень та інвестицій, здатний перетворювати європейські заощадження на європейські інвестиції. З новою інвестиційною культурою, що передбачає участь домогосподарств та надійний захист споживачів. Лише інтеграція створює стійкість та спільне процвітання. Лише інтеграція надає нам масштаб, необхідний для максимізації нашої геоекономічної потужності за кордоном", – сказав Кошта.

Також, за словами Антоніу Кошти, Європейський Союз має прискорити енергетичну трансформацію. Це, на його думку, дозволить досягти стратегічної автономії та знизити ціни.

"Нинішня криза на Близькому Сході та її вплив на світові енергопоставки підкреслюють необхідність декарбонізації та більшої енергетичної незалежності, заснованої на наших власних відновлюваних та ядерних джерелах", – заявив президент Євроради.

Раніше повідомляли, що підприємства Європейського Союзу дедалі частіше розглядають геополітичні потрясіння як структурну особливість світової торгівлі та відповідно переглядають свої ланцюги постачання.

Нагадаємо, планується, що країнам-кандидатам на вступ до ЄС буде запропонований безпрецедентну "поступову інтеграцію" в єдиний ринок блоку, що включатиме безперешкодну торгівлю та доступ до науково-дослідних програм, поки їхні заявки перебувають у процесі розгляду.