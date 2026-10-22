В ЕС согласовали упрощение кредитования малых и средних предприятий

Совет ЕС и Европейский парламент согласовали меры, направленные на восстановление и упрощение рынка секьюритизации в ЕС, а также на упрощение процедуры предоставления кредитов малым и средним предпринимателям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Этот пакет мер является ключевым компонентом программы One Europe, One Market ("Единая Европа, единый рынок") и призван укрепить конкурентоспособность ЕС.

"Обновленная система позволит банкам высвободить больше капитала, чем это происходит сейчас, и направить дополнительные кредитные средства домохозяйствам, малым и средним предприятиям, а также инфраструктурным проектам. Для достижения этой цели будут снижены требования к капиталу для наиболее безопасных и хорошо структурированных операций, в частности для недавно введенной категории устойчивых секьюритизаций", – сообщили в Совете ЕС.

Секьюритизация – это объединение неликвидных финансовых активов, таких как корпоративные кредиты, ипотечные кредиты или потребительские кредиты, и преобразование их в торгуемые активы для институциональных инвесторов.

Предполагается, что изменения уменьшат административную нагрузку по сравнению с действующими правилами с целью снижения затрат для инвесторов.

Напомним, Европейская комиссия выделила 168,2 млн евро на поддержку первых восьми проектов в рамках направления "Меры по укреплению промышленности" (IRA) Европейской программы оборонной промышленности (EDIP), созданной после вторжения России в Украину.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС должен завершить формирование единого рынка Союза в 2028 году.