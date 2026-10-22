Німецька молодь планує масові протести за зразком французьких

Молодіжний рух у Німеччині закликав до проведення демонстрацій у великих містах країни 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Gen Z regelt" – або "Gen Z's Got It" – молодіжна ініціатива, закликала до масових протестів у 21 місті Німеччини в суботу, 31 жовтня, зокрема в Берліні, Кельні, Гамбурзі та Мюнхені.

Очікується, що тисячі людей візьмуть участь у демонстраціях на знак протесту проти "недієздатних шкіл та політики жорсткої економії", а також проти високої вартості життя, соціальної несправедливості, призову до армії та зміни клімату.

Французькі протести, які минулого вікенду переросли у насильство та масове руйнування приватної та громадської власності, також виникли через незадоволення студентів національною системою освіти і незабаром залучили численні профспілки, групи та окремих осіб, які висловлювали гнів з приводу низки питань.

На вебсайті "Gen Z regelt" чітко зазначено, що ініціатива виступає "проти будь-якого насильства", незалежно від того, чи спрямовано воно проти людей, чи проти майна.

Поліція заявляє, що перебуває у стані "пильності та спокою", додаючи, що має намір захищати право людей на зібрання та висловлення своїх думок.

Голова профспілки GdP німецької федеральної поліції Андреас Роскопф чітко дав зрозуміти, що правоохоронці суворо розправлятимуться з заворушеннями та їх учасниками.

Поліція земель, а також федеральна поліція, "дадуть тверду й рішучу відповідь" на будь-які заворушення, запевнив він.

Роскопф також попередив, що радикали та екстремісти можуть проникнути серед демонстрантів, щоб "атакувати поліцію" або "просто чинити руйнування".

Повідомляли також, що у середу близько 10 тисяч школярів, учителів і студентів університетів пройшли мирним маршем у центрі Афін до парламенту, вимагаючи збільшення фінансування державної освіти, поліпшення умов у школах і підвищення зарплат учителям.

Нагадаємо, ЄС розслідує появу прокремлівських фейків щодо заворушень у Франції.

Більше про ситуацію у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.