Немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских

Молодежное движение в Германии призвало к проведению демонстраций в крупных городах страны 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Gen Z regelt" – или "Gen Z's Got It" – молодежная инициатива, призвавшая к массовым протестам в 21 городе Германии в субботу, 31 октября, в частности в Берлине, Кельне, Гамбурге и Мюнхене.

Ожидается, что тысячи людей примут участие в демонстрациях в знак протеста против "неэффективных школ и политики жесткой экономии", а также против высокой стоимости жизни, социальной несправедливости, призыва в армию и изменения климата.

Французские протесты, которые в минувшие выходные переросли в насилие и массовое уничтожение частной и общественной собственности, также возникли из-за недовольства студентов национальной системой образования и вскоре привлекли многочисленные профсоюзы, группы и отдельных лиц, выражавших гнев по поводу ряда вопросов.

На сайте "Gen Z regelt" четко указано, что инициатива выступает "против любого насилия", независимо от того, направлено ли оно против людей или против имущества.

Полиция заявляет, что находится в состоянии "бдительности и спокойствия", добавляя, что намерена защищать право людей на собрания и выражение своих мнений.

Председатель профсоюза GdP немецкой федеральной полиции Андреас Роскопф ясно дал понять, что правоохранители будут строго расправляться с беспорядками и их участниками.

Полиция земель, а также федеральная полиция, "дадут твёрдый и решительный ответ" на любые беспорядки, заверил он.

Роскопф также предупредил, что радикалы и экстремисты могут проникнуть в ряды демонстрантов, чтобы "атаковать полицию" или "просто сеять хаос".

Сообщалось также, что в среду около 10 тысяч школьников, учителей и студентов университетов прошли мирным маршем в центре Афин к парламенту, требуя увеличения финансирования государственного образования, улучшения условий в школах и повышения зарплат учителям.

Напомним, ЕС расследует появление прокремлевских фейков о беспорядках во Франции.

Подробнее о ситуации во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.