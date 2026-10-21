У Греції тисячі школярів і студентів провели акції на тлі заворушень у Франції
Близько 10 тисяч школярів, учителів і студентів університетів у середу пройшли мирним маршем у центрі Афін до парламенту, вимагаючи збільшення фінансування державної освіти, поліпшення умов у школах і підвищення зарплат учителям.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Протест відбувався під посиленим наглядом поліції через побоювання заворушень після масштабного насильства під час аналогічних демонстрацій у Франції.
До охорони порядку залучили близько 3 тисяч правоохоронців. Попри це, жодних інцидентів не зафіксували. Загалом 21 людину доправили до поліції для допиту, однак про затримання не повідомляли.
З міркувань безпеки на короткий час закрили для пасажирів дві центральні станції метро.
Серед вимог учасників маршу – заповнення вакантних посад у школах, поліпшення стану шкільних будівель і розширення можливостей студентів переводитися з одного університету до іншого.
Студенти також обурені високою вартістю житла. Пізно ввечері у вівторок десятки наметів встановили на центральній площі Синтагма біля парламенту, щоб привернути увагу до цієї проблеми.
Учасники протесту тримали банери й вигукували гасла, пов’язуючи свою акцію з демонстраціями у Франції. На одному з банерів було написано: "Від Греції до Франції – ми боремося за безкоштовну державну освіту".
Аналогічні акції відбулися в Салоніках та інших містах Греції. Про випадки насильства не повідомляли.
У середу вчителі початкових шкіл оголосили 24-годинний страйк, а федерація вчителів середніх шкіл закликала до тригодинного припинення роботи на час демонстрації.
Загальногрецька конфедерація державних службовців ADEDY також оголосила тригодинний страйк.
Водночас лікарі державних лікарень провели загальнонаціональний страйк, а близько 500 пенсіонерів організували окрему акцію протесту на площі Коція біля мерії Афін.
Нагадаємо, ЄС розслідує появу прокремлівських фейків щодо заворушень у Франції.
Після введення комендантської години в містах по всій Франції, щоб запобігти продовженню насильства та мародерства, прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню готується до зустрічі з профспілковими організаціями.
Більше про ситуацію у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.