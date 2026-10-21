У Греції тисячі школярів і студентів провели акції на тлі заворушень у Франції

Близько 10 тисяч школярів, учителів і студентів університетів у середу пройшли мирним маршем у центрі Афін до парламенту, вимагаючи збільшення фінансування державної освіти, поліпшення умов у школах і підвищення зарплат учителям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Протест відбувався під посиленим наглядом поліції через побоювання заворушень після масштабного насильства під час аналогічних демонстрацій у Франції.

До охорони порядку залучили близько 3 тисяч правоохоронців. Попри це, жодних інцидентів не зафіксували. Загалом 21 людину доправили до поліції для допиту, однак про затримання не повідомляли.

З міркувань безпеки на короткий час закрили для пасажирів дві центральні станції метро.

Серед вимог учасників маршу – заповнення вакантних посад у школах, поліпшення стану шкільних будівель і розширення можливостей студентів переводитися з одного університету до іншого.

Студенти також обурені високою вартістю житла. Пізно ввечері у вівторок десятки наметів встановили на центральній площі Синтагма біля парламенту, щоб привернути увагу до цієї проблеми.

Учасники протесту тримали банери й вигукували гасла, пов’язуючи свою акцію з демонстраціями у Франції. На одному з банерів було написано: "Від Греції до Франції – ми боремося за безкоштовну державну освіту".

Аналогічні акції відбулися в Салоніках та інших містах Греції. Про випадки насильства не повідомляли.

У середу вчителі початкових шкіл оголосили 24-годинний страйк, а федерація вчителів середніх шкіл закликала до тригодинного припинення роботи на час демонстрації.

Загальногрецька конфедерація державних службовців ADEDY також оголосила тригодинний страйк.

Водночас лікарі державних лікарень провели загальнонаціональний страйк, а близько 500 пенсіонерів організували окрему акцію протесту на площі Коція біля мерії Афін.

Нагадаємо, ЄС розслідує появу прокремлівських фейків щодо заворушень у Франції.

Після введення комендантської години в містах по всій Франції, щоб запобігти продовженню насильства та мародерства, прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню готується до зустрічі з профспілковими організаціями.

Більше про ситуацію у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.