В Італії – проблеми з доставкою товарів та пальним в аеропортах через страйк водіїв вантажівок

На півдні Італії спостерігаються проблеми з постачанням товарів через страйки водіїв вантажівок, які тривають уже кілька днів.

Про це пише ANSA, інформує "Європейська правда".

У деяких регіонах Італії продовжуються протести водіїв вантажівок проти високих цін на пальне, хоч у Калабрії та Сицилії більшість страйків уже припинили. Протести посилюють труднощі для підприємств та мешканців. Зокрема, як пише видання, у регіонах Кампанія та Апулія є підприємства, які перебувають на межі банкрутства.

В аеропортах Кротоне та Реджо-ді-Калабрія закінчилося пальне. А мери міст Неаполь та Барі, Гаетано Манфреді та Віто Леччезе, говорять про "паралізовані міста, завалені сміттям". Вони звернулися до міністра транспорту Маттео Сальвіні з проханням перенести на більш ранній термін зустріч у Міністерстві інфраструктури та транспорту з автоперевізниками, заплановану на 27 жовтня.

Навіть у Сицилії, попри скасування блокади, п’ять днів відсутності постачання харчових продуктів залишили полиці порожніми. Асоціація підприємств громадського харчування повідомляє, що відсутність поставок призводить до закриття багатьох ресторанів на півдні Італії.

Тим часом уряд прийняв рішення притягати до відповідальності за блокування доріг. Водночас вже 23 жовтня, на засіданні Ради міністрів, скликаного прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні, обговорять заходи щодо автомобільних перевезень та виділення ресурсів для сільського господарства.

Раніше йшлося, що у кількох італійських регіонах автоперевізники страйкують через дороге пальне страйк вирішили продовжити ще на тиждень.

Нагадаємо, у неділю, 18 жовтня, італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів у Мілані.