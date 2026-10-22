На юге Италии наблюдаются проблемы с поставками товаров из-за забастовок водителей грузовиков, которые продолжаются уже несколько дней.

Об этом пишет ANSA, сообщает "Европейская правда".

В некоторых регионах Италии продолжаются протесты водителей грузовиков против высоких цен на топливо, хотя в Калабрии и Сицилии большинство забастовок уже прекратилось. Протесты усугубляют трудности для предприятий и жителей. В частности, как пишет издание, в регионах Кампания и Апулия есть предприятия, которые находятся на грани банкротства.

В аэропортах Кротоне и Реджо-ди-Калабрия закончилось топливо. А мэры городов Неаполь и Бари, Гаэтано Манфреди и Вито Леччезе, говорят о "парализованных городах, заваленных мусором". Они обратились к министру транспорта Маттео Сальвини с просьбой перенести на более ранний срок встречу в Министерстве инфраструктуры и транспорта с автоперевозчиками, запланированную на 27 октября.

Даже на Сицилии, несмотря на отмену блокады, пять дней отсутствия поставок продуктов питания опустошили прилавки. Ассоциация предприятий общественного питания сообщает, что отсутствие поставок приводит к закрытию многих ресторанов на юге Италии.

Между тем правительство приняло решение привлекать к ответственности за блокирование дорог. В то же время уже 23 октября на заседании Совета министров, созванном премьер-министром Джорджей Мелони, будут обсуждаться меры в сфере автомобильных перевозок и выделение ресурсов для сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в нескольких итальянских регионах автоперевозчики бастуют из-за дорогого топлива – забастовку решили продлить еще на неделю.

Напомним, в воскресенье, 18 октября, итальянская полиция задержала более двухсот человек во время второго дня протестов в Милане.