У Сербії заявляють про кібератаки на противників експрезидента Вучича

Члени студентського руху та інші противники експрезидента Сербії Александра Вучича стали жертвами кібератак, зазначають правозахисники.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Громадська організація із захисту цифрових прав SHARE Foundation повідомила, що 14 осіб серед противників Вучича стали мішенями для сучасного шпигунського програмного забезпечення.

Сербське агентство з питань безпеки відкинуло версію про причетність держави й заявило, що за студентами не стежили. Представники Міністерства внутрішніх справ також відкинули звинувачення у кібершпигунстві.

Свобода думки в Сербії погіршується загалом, зазначає видання. В Індексі свободи преси за 2026 рік, складеному організацією "Репортери без кордонів" (RSF), Сербія посіла 104-те місце серед 180 країн – це найнижчий показник за всю історію та найгірший результат у регіоні ЄС-Балкани. У Індексі сприйняття корупції за 2025 рік від Transparency International показник Сербії був найнижчим за останні два десятиліття.

Нагадаємо, 9 вересня Вучич за пропозицією уряду Сербії розпустив парламент та призначив парламентські вибори на 25 жовтня. Головна рада Сербської прогресивної партії висунула Вучича лідером виборчого списку "Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

А у середу, 21 жовтня, сербська поліція затримала шістьох осіб за підозрою у підготовці насильства проти поліції та політичних опонентів під час парламентських виборів.

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