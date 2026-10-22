В Сербии заявляют о кибератаках на противников экс-президента Вучича

Члены студенческого движения и другие противники экс-президента Сербии Александра Вучича стали жертвами кибератак, отмечают правозащитники.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Общественная организация по защите цифровых прав SHARE Foundation сообщила, что 14 человек из числа противников Вучича стали мишенями для современного шпионского программного обеспечения.

Сербское агентство по вопросам безопасности отвергло версию о причастности государства и заявило, что за студентами не следили. Представители Министерства внутренних дел также отвергли обвинения в кибершпионаже.

Свобода слова в Сербии в целом ухудшается, отмечает издание. В Индексе свободы прессы за 2026 год, составленном организацией "Репортеры без границ" (RSF), Сербия заняла 104-е место среди 180 стран – это самый низкий показатель за всю историю и худший результат в регионе ЕС-Балканы. В Индексе восприятия коррупции за 2025 год от Transparency International показатель Сербии был самым низким за последние два десятилетия.

Напомним, 9 сентября Вучич по предложению правительства Сербии распустил парламент и назначил парламентские выборы на 25 октября. Главный совет Сербской прогрессивной партии выдвинул Вучича лидером избирательного списка "Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

А в среду, 21 октября, сербская полиция задержала шестерых человек по подозрению в подготовке насилия против полиции и политических оппонентов во время парламентских выборов.

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