Президента Сербії Вучича обрали кандидатом у прем’єр-міністри

Правління керівної у Сербії Сербської прогресивної партії (СНС) одноголосно вирішило висунути президента Сербії Александра Вучича першим номером виборчого списку "Александар Вучич – Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

Рішення ухвалили 5 вересня на засіданні у Ніші, де був присутній і Вучич.

"Зазначу, що головне бюро Сербської прогресивної партії одноголосно ухвалило рішення про те, що на майбутніх виборах ми виступимо зі списком "Александар Вучич – Об’єднана Сербія", лідером списку та номером один у ньому є Александар Вучич, і саме Александар Вучич є нашим кандидатом на посаду прем’єр-міністра", – заявив голова СНС Мілош Вучевич.

Він закликав однопартійців готуватися до збору підписів на підтримку участі у майбутніх виборах.

"Починається кампанія, вибори вже перед нами. Як сказав президент Вучич: ідемо перемагати!" – заявив Вучевич.

Сам Вучич назвав великою честю одностайне висунення його кандидатом у прем’єри. Він повідомив, що до виборчого списку "Александар Вучич – Об’єднана Сербія" увійде, зокрема, відомий сербський науковець Стоян Раденович, а також молоді люди та студенти.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб у списку були молоді люди. І ви повинні прагнути включити туди якомога більше молоді", – сказав Вучич.

За його словами, майбутній уряд Сербії має бути "швидким та ефективним" і складатися з прем’єр-міністра та 12 міністрів.

У серпні Вучич заявляв, що парламентські вибори в Сербії відбудуться 18 або 25 жовтня. Він зазначив, що точна дата буде оголошена найближчими днями.

У липні Вучич заявив, що залишить посаду глави держави через кілька днів після оголошення про проведення парламентських виборів.

Цій заяві Вучича передували тривалі й масштабні антивладні протести, що почалися з грудня 2024 року, після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному сербському місті Новий Сад.

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