У Сербії заявили про затримання підозрюваних у підготовці насильства під час виборів

У середу, 21 жовтня, сербська поліція затримала шістьох осіб за підозрою у підготовці насильства проти поліції та політичних опонентів під час парламентських виборів, які відбудуться в неділю, 25 жовтня.

Про це повідомила Вища прокуратура, передає Reuters, пише "Європейська правда".

У заяві Вищої прокуратури зазначили, що п’ятьох підозрюваних затримали у місті Новий Сад за підозрою в "підбурюванні та заохоченні до повалення найвищих державних органів силовим шляхом".

У прокуратурі стверджують, що вони начебто вербували людей, яких мали намір привезти до Белграда в день виборів для нападу на політичних опонентів та поліцію.

Зазначається, що шоста людина, яку затримали в Белграді, підозрюють в тому, що вона могла керувати підготовкою так званих мобільних груп до фізичних сутичок та насильства, ніби "готуючись до війни".

Як відомо, 9 вересня Вучич за пропозицією уряду Сербії розпустив парламент та призначив парламентські вибори на 25 жовтня.

Головна рада Сербської прогресивної партії висунула Вучича лідером виборчого списку "Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

А сам Вучич вирішив достроково припинити свій другий термін на посаді президента Сербії.

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