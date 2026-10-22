Прем’єр-міністр Фінляндії прибув в Україну, щоб обговорити реформи й підготовку до зими

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у четвер, 22 жовтня, прибув до Києва з візитом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Фінляндії.

Метою візиту, як зазначають у пресслужбі, є демонстрація підтримки України з боку Фінляндії в умовах російської війни. А також – обговорення підтримки у підготовці України до зими.

Фото: сайт уряду Фінляндії

Планується, що прем’єр-міністр також висловить підтримку реформам, необхідним для вступу України до ЄС. Під час візиту Петтері Орпо зустрінеться з кількома представниками політичного керівництва України, повідомили в уряді Фінляндії.

У рамках візиту також відбудеться українсько-фінський бізнес-форум, у якому, зокрема, візьмуть участь представники понад десяти фінських компаній.

Раніше стало відомо, що Фінляндія передає Україні пакет військової допомоги на суму близько мільйона євро. Також триває підготовка наступного, більш масштабного пакета допомоги Україні.

Також Фінляндія планує надати позику в 50 млн євро на відбудову України.