Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги

Президент Фінляндії Александр Стубб у п’ятницю схвалив передачу Україні 35-го пакета військової допомоги.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Фінляндії, пише "Європейська правда".

Фінляндія передає Україні пакет військової допомоги на суму близько мільйона євро. Як зазначається, пакет містить один окремий вид оборонного спорядження, який передається зі складів фінських Збройних сил.

"Ми отримали від України термінове прохання про підтримку, на яке реагуємо цією прискореною цілеспрямованою акцією. Фінляндія не закриває очі на біду українців, а залишається на їхньому боці та продовжує постачання оборонних матеріалів", – зазначив міністр оборони Антті Хяккянен.

З оперативних міркувань, а також для забезпечення безпечної доставки допомоги, детальніша інформація щодо її складу, способу чи графіку постачання не розголошується.

Також триває підготовка наступного, більш масштабного пакета допомоги Україні, зазначили у Міністерстві.

Як повідомили у відомстві, Фінляндія вже надала Україні оборонного спорядження на загальну суму 3,6 мільярда євро.

У вересні Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакета військової допомоги на суму 290 мільйонів євро.

23 вересня Президент Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб у Нью-Йорку підписали Drone Deal, яка передбачає спільне виробництво оборонної продукції.