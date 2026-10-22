Премьер Финляндии прибыл в Украину, чтобы обсудить реформы и подготовку к зиме

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в четверг, 22 октября, прибыл с визитом в Киев.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Финляндии.

Целью визита, как отмечают в пресс-службе, является демонстрация поддержки Украины со стороны Финляндии в условиях российской войны. А также – обсуждение помощи в подготовке Украины к зиме.

Фото: сайт правительства Финляндии

Планируется, что премьер-министр также выразит поддержку реформам, необходимым для вступления Украины в ЕС. В ходе визита Петтери Орпо встретится с несколькими представителями политического руководства Украины, сообщили в правительстве Финляндии.

В рамках визита также состоится украинско-финский бизнес-форум, в котором, в частности, примут участие представители более десяти финских компаний.

Ранее стало известно, что Финляндия передает Украине пакет военной помощи на сумму около миллиона евро. Также продолжается подготовка следующего, более масштабного пакета помощи Украине.

Кроме того, Финляндия планирует предоставить кредит в размере 50 млн евро на восстановление Украины.