Фінляндія планує надати позику в 50 млн євро на відбудову України

Міністерство закордонних справ Фінляндії схвалило надання кредиту на розвиток у розмірі 50 мільйонів євро Міжнародній організації з розвитку (IDA), що входить до складу Групи Світового банку; кошти спрямують на відновлення України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Фінляндії.

Кредит буде спрямований на нову спеціальну програму фінансування IDA – SPUR 2.0 (Special Program for Ukraine Recovery 2.0), метою якої є задоволення значних потреб України у відновленні та економічному піднесенні.

"Підтримка України для Фінляндії є як вибором цінностей, так і інвестицією в безпеку та стабільність Європи. Руйнування, спричинені російською агресією, є значними, і міжнародна спільнота має продовжувати цілеспрямовану підтримку для забезпечення стійкості українського суспільства та відбудови країни", – зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Програма SPUR 2.0, створена для підтримки України, є частиною нового інструменту кризового фінансування IDA. Він дає змогу мобілізувати додаткове фінансування на підтримку відбудови та економічного відновлення України.

Згідно з останніми оцінками Світового банку, витрати на відбудову та відновлення України становитимуть майже 588 мільярдів доларів США протягом наступного десятиліття.

"Завдяки фінансуванню цієї програми можна залучити для України більший обсяг коштів на більш вигідних, ніж зазвичай, умовах. Таким чином, наданий Фінляндією кредит у розмірі 50 мільйонів євро дасть змогу Світовому банку спрямувати в Україну в рази більший обсяг фінансування", – зазначили в МЗС Фінляндії.

Рішення про надання позики залежить від згоди парламенту.

У 2023 році Фінляндія брала участь у попередній програмі SPUR, створеній IDA для підтримки України та Молдови. Тоді Фінляндія виділила на фінансування програми кредит у розмірі 50 мільйонів євро, а також грант у розмірі 12 мільйонів євро в рамках більш широкого пакета кризового фінансування.

Європейський Союз анонсував виділення 10 млн євро на облаштування укриттів по всій Україні. Очолює ініціативу Фінляндія.

Також Європейська комісія планує виділити близько 20 млрд євро невикористаних кредитів для оголошення конкурсу оборонних проєктів для ЄС та України.