Зеленский об ударе российских "гуманистов" по Киеву: изменений в позиции нет

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по Киеву, подчеркнул, что, несмотря на мирные переговоры, Россия не демонстрирует никаких изменений в своей позиции относительно прекращения войны.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский указал, что баллистический удар по украинской столице РФ нанесла фактически сразу после переговоров.

"Три волны баллистических ударов нанесли российские "гуманисты" по Киеву с вечера. Применили 21 ракету", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что этот удар означает, что "нет реальных изменений в её (России. – Ред.) отношении ко всему происходящему".

"Важно и дальше пытаться найти правильные решения, чтобы положить конец этой войне. Но когда российская баллистика – ответ на переговоры, нужно оказывать реальное давление на Россию, чтобы были предприняты другие шаги – шаги по прекращению убийств. Усиление ПВО и быстрая поставка ракет, способность уничтожать пусковые установки баллистических ракет, санкции за войну – все это должно быть. Я благодарен всем, кто именно так воспринимает ситуацию и признает реальность. Агрессор заслуживает соответствующего отношения. Украина заслуживает поддержки", – резюмировал он.

Этот комментарий Зеленского намекает на заявление спецпосланника США Стива Уиткоффа, который во время встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге назвал того "гуманистом".

"Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, является гуманистом; вы тоже гуманист, сэр, и я выражаю вам уважение за это", – сказал Уиткофф, обращаясь к Путину, которого Международный уголовный суд разыскивает за военные преступления, совершенные против Украины.

Напомним, в ночь на 22 октября в результате российской ракетной атаки на Киев погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей.

Ночью 22 октября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В Печерском районе повреждена станция скорой помощи, а на Южном мосту – инфраструктура метро, из-за чего частично ограничили движение транспорта.