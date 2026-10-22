Дания впервые в истории закажет дальнобойные ракеты

Дания впервые в истории намерена объявить о миллиардной сделке по закупке высокоточных ракет большой дальности на фоне планов по укреплению своей безопасности.

Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на анонимные источники, пишет "Европейская правда".

Еще в прошлом году датское правительство объявило о намерении приобрести наступательное оружие большой дальности для противодействия российской военной угрозе.

В частности, Дания объявит о сделке по закупке ракет типа Anthem, произведенных американской оборонной компанией Covenant.

Кроме того, страна приобретет ракеты Joint Strike Missiles (JSM) для своих истребителей F-35. Такие ракеты производят норвежская компания Kongsberg и американская группа Raytheon

Наконец, планируется впоследствии закупить американские ракеты JASSM с очень большой дальностью и значительной взрывной мощностью.

Таким образом, Дания получит возможность применять наступательное оружие.

Правительство ранее назвало это сменой парадигмы, поскольку новые типы оружия способны поражать цели далеко за линией российских войск.

Датские вооруженные силы всегда были ориентированы на оборону от нападений.

Сообщается, что в четверг в 15:30 министр обороны Дании Йеппе Бруус проведет пресс-конференцию.

В сентябре стало известно, что Министерство обороны Германии намерено выделить почти 3,4 млрд евро на закупку крылатых ракет Tomahawk американского производства и пусковых установок Typhon.

По данным СМИ, правительство Германии рассчитывает, что на создание нового арсенала дальнобойного оружия, предназначенного для сдерживания России, потребуется почти 12 млрд евро.