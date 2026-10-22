У німецькому Лейпцигу підпалили понад 20 вантажівок MAN

У Німеччині поліція розслідує можливий випадок підпалу після того, як у четвер ввечері в районі Зеллергаузен-Штюнц міста Лейпциг було підпалено понад 20 вантажівок марки MAN.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Пожежа спалахнула близько другої години ночі, в результаті чого кілька автомобілів було повністю знищено.

ЗМІ повідомляють, що попередня оцінка збитків сягає семизначної суми.

Подальше розслідування візьме на себе Центр боротьби з екстремізмом і тероризмом при Управлінні кримінального розшуку Саксонії, оскільки не можна виключати політичний мотив підпалу.

До ранку пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль, і повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, у березні минулого року в Римі внаслідок пожежі в автомобільному салоні Tesla Inc. були пошкоджені 17 автівок.

Перед тим у Берліні підпалили чотири автомобілі Tesla.