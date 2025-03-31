У Римі пожежа в автосалоні Tesla пошкодила 17 автівок

В італійському Римі внаслідок пожежі в автомобільному салоні Tesla Inc. були пошкоджені 17 автівок.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані місцевої пожежної служби, інформує "Європейська правда".

Полум'я частково зачепило споруду, де були припарковані автомобілі, повідомили в пожежній службі.

Фото: Vigili del Fuoco

При цьому пожежники не уточнили, що стало причиною пожежі.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці працюють співробітники поліції, які надають допомогу пожежникам.

Протягом останніх тижнів автомобілі, дилерські центри та зарядні станції Tesla зазнали низки актів вандалізму, які розглядаються як відповідь на дії голови компанії Ілона Маска.

Зокрема, американські ЗМІ повідомляють про дедалі більше невдоволення у США діями Департаменту з підвищення ефективності уряду (DOGE), яким керує Маск.

Як повідомляли раніше, у Німеччині різко знизився інтерес до автомобілів Tesla. А в Берліні автомобілі Tesla спалили.

Крім того, у лютому продажі Tesla різко впали також у Франції та країнах Скандинавії.