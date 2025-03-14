У Берліні згоріли чотири Tesla: поліція не виключає політичний мотив

У ніч проти 14 березня у Берліні підпалили чотири автомобілі Tesla, правоохоронці не виключають політичний мотив.

Про це повідомила в поліція міста, передає dpa, пише "Європейська правда".

Правоохоронці розповіли, що чотири пожежі почалися з інтервалом приблизно в півгодини в різних районах міста. Ще п'ять автомобілів були пошкоджені.

"Всі автомобілі згоріли повністю", – розповіли в поліції.

Фото: dpa

Німецькі правоохоронці не виключають політичний мотив підпалу чотирьох автомобілів Tesla. Наразі департамент державної безпеки державної кримінальної поліції проводить розслідування.

Фото: dpa

Фото: dpa

Варто звернути увагу, що впродовж останніх місяців, критика на адресу виконавчого директора Tesla Ілона Маска значно посилилася. Це відбулося після того, як він почав працювати на президента США Дональда Трампа та відзначився великою кількістю одіозних заяв.

Зокрема нагадаємо, нещодавно очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, що країна буде змушена шукати іншого постачальника, якщо компанія SpaceX покаже себе ненадійним провайдером супутникового зв’язку Starlink.

Приводом стали заяви Маска, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink.

Після цього Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України.

В лютому фасад офісу компанії Tesla у передмісті Парижа обляпали коричневою рідиною, що ймовірно стало акцією у відповідь на висловлювання та дії Маска.