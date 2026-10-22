В немецком Лейпциге подожгли более 20 грузовиков MAN

В Германии полиция расследует возможный случай поджога после того, как в четверг вечером в районе Зеллерхаузен-Штюнц города Лейпцига были подожжены более 20 грузовиков марки MAN.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Пожар вспыхнул около двух часов ночи, в результате чего несколько автомобилей были полностью уничтожены.

СМИ сообщают, что предварительная оценка ущерба достигает семизначной суммы.

Дальнейшее расследование возьмет на себя Центр по борьбе с экстремизмом и терроризмом при Управлении уголовного розыска Саксонии, поскольку нельзя исключать политический мотив поджога.

К утру пожарным удалось взять огонь под контроль, и сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, в марте прошлого года в Риме в результате пожара в автомобильном салоне Tesla Inc. были повреждены 17 автомобилей.

Ранее в Берлине были подожжены четыре автомобиля Tesla.