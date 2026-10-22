У ЄС кажуть, що запаси дизельного та авіаційного пального обмежені, але дефіциту немає

У Європейській комісії стверджують, що дефіциту з дизельним та авіаційним пальним у країнах ЄС поки немає, але запаси цих товарів є обмеженими.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Проблеми на ринках пального обговорили у середу, 21 жовтня, експерти з Єврокомісії, країн ЄС, Міжнародного енергетичного агентства та Енергетичного співтовариства.

"З огляду на тривалу глобальну геополітичну невизначеність, що впливає на нафтові ринки, група експертів підтвердила, що запаси дизельного пального та авіаційного пального залишаються обмеженими. Хоча наразі в Європі немає фізичного дефіциту цих продуктів, Комісія продовжуватиме пильно стежити за ситуацією у співпраці з країнами ЄС та Міжнародного енергетичного агентства з огляду на ризик подальших перебоїв у постачанні", – йдеться у повідомленні.

Згідно з висновками саміту Європейської ради 15-16 жовтня, Єврокомісія розпочне стратегічний діалог з нафтопереробними заводами ЄС. Цей діалог очолюватимуть єврокомісари Дан Йоргенсен та Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, на півдні Італії спостерігаються проблеми з постачанням товарів через страйки водіїв вантажівок у зв’язку з високими цінами на пальне, які тривають уже кілька днів. Зокрема, авіаційне пальне закінчилося в аеропортах Кротоне та Реджо-ді-Калабрії.

А генеральний директор групи Ryanair Майкл О’Лірі спрогнозував рекордне зростання цін на авіаквитки в Європі наступного року. Зокрема – через зростання цін на пальне у зв’язку з війною на Близькому Сході.