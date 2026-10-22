В ЕС говорят, что запасы дизеля и авиатоплива ограничены, но дефицита нет

В Европейской комиссии утверждают, что дефицита дизельного и авиационного топлива в странах ЕС пока нет, но их запасы ограничены.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Проблемы на рынках топлива обсудили в среду, 21 октября, эксперты из Еврокомиссии, стран ЕС, Международного энергетического агентства и Энергетического сообщества.

"Учитывая продолжающуюся глобальную геополитическую неопределенность, влияющую на нефтяные рынки, группа экспертов подтвердила, что запасы дизельного и авиационного топлива остаются ограниченными. Хотя в настоящее время в Европе нет физического дефицита этих продуктов, Комиссия будет продолжать внимательно следить за ситуацией в сотрудничестве со странами ЕС и Международным энергетическим агентством с учетом риска дальнейших перебоев в поставках", – говорится в сообщении.

Согласно выводам саммита Европейского совета 15–16 октября, Еврокомиссия начнет стратегический диалог с нефтеперерабатывающими заводами ЕС. Этот диалог возглавят еврокомиссары Дан Йоргенсен и Андрюс Кубилюс.

Напомним, на юге Италии наблюдаются проблемы с поставками товаров из-за забастовок водителей грузовиков в связи с высокими ценами на топливо, которые продолжаются уже несколько дней. В частности, авиационное топливо закончилось в аэропортах Кротоне и Реджо-ди-Калабрии.

А генеральный директор группы Ryanair Майкл О’Лири прогнозирует рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в следующем году. В частности – из-за роста цен на топливо в связи с войной на Ближнем Востоке.