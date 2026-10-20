Ryanair прогнозує найбільше в історії зростання цін на авіаквитки в Європі

Генеральний директор групи Ryanair Майкл О’Лірі спрогнозував рекордне зростання цін на авіаквитки в Європі наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Війна на Близькому Сході продовжує підштовхувати ціни на нафту вгору, змушуючи авіакомпанії перекладати додаткові витрати на пальне на споживачів. Наступного року ціни на квитки можуть зрости на 20%, заявив О’Лірі у вівторок під час пресконференції в Брюсселі.

За його словами, це призведе до скорочення прибутковості авіакомпаній, оскільки навіть підвищення паливних зборів не компенсує зростання витрат на пальне.

"Протягом наступних 12 місяців ми побачимо, я б сказав, найбільше в історії Європи зростання цін на авіаквитки. Питання в тому, чи вистачить цього підвищення, щоб покрити різке збільшення витрат на нафту? Я не думаю, що вистачить", – сказав О’Лірі.

Заяви керівника найбільшого бюджетного авіаперевізника Європи свідчать про погіршення прогнозів для авіаційної галузі.

О’Лірі зазначив, що більшість європейських авіакомпаній, зокрема й Ryanair, наступного року не матимуть значного захисту від зростання цін на нафту за допомогою фінансових інструментів. Крім того, пропозиція на ринку скорочується, оскільки деякі перевізники зазнають труднощів, а підвищення податків ще більше погіршує перспективи галузі.

"Наступного року 85% наших потреб у пальному не захищені від коливань цін, і більшість інших європейських авіакомпаній перебувають у схожому становищі", – сказав він.

Між тим повідомлялось, що кількість комерційних рейсів у ЄС зростала кожного літнього місяця порівняно з минулим роком, незважаючи на те, що бойові дії на Близькому Сході призвели до здорожчання авіаційного палива.

Також медіа повідомляли про ризики дефіциту авіапалива минулого літа.