В італійських портах на Адріатиці рибалки страйкують через ціни на пальне

Рибальські судна зупинилися у багатьох портах Адріатичного моря в Італії – рибалки протестують проти високих цін на пальне.

Про це повідомляє ANSA, інформує "Європейська правда".

Італійський кооперативний рух Confcooperative вимагає вжити заходів на засіданні Ради міністрів, у зв’язку з високими цінами на дизельне пальне. До того часу рибальські судна в багатьох портах Адріатики зупинилися, а на знак протесту лунають сирени.

Повідомляється, що страйк виник самостійно в рибальських громадах і має епіцентр у Верхній Адріатиці. Як інформують в організації Confcooperative, вартість пального для рибалок в деяких випадках перевищує 60% операційних витрат.

Найбільше протести зачепили регіони Фріулі-Венеція-Джулія, Венето, Емілія-Романья, Марке та Молізе.

Нагадаємо, на півдні Італії спостерігаються проблеми з постачанням товарів через страйки водіїв вантажівок у зв’язку з високими цінами на пальне, які тривають уже кілька днів. У деяких регіонах Італії страйк вирішили продовжити ще на тиждень.