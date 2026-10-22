В итальянских портах на Адриатике рыбаки бастуют из-за цен на топливо

Рыболовецкие суда остановились во многих портах Адриатического моря в Италии – рыбаки протестуют против высоких цен на топливо.

Об этом сообщает ANSA, передает "Европейская правда".

Итальянское кооперативное движение Confcooperative требует принять меры на заседании Совета министров в связи с высокими ценами на дизельное топливо. К тому времени рыболовецкие суда во многих портах Адриатики остановились, а в знак протеста звучат сирены.

Сообщается, что забастовка возникла спонтанно в рыбацких общинах, ее эпицентр – в Верхней Адриатике. Как сообщают в организации Confcooperative, стоимость топлива для рыбаков в некоторых случаях превышает 60% операционных расходов.

Больше всего протесты затронули регионы Фриули-Венеция-Джулия, Венето, Эмилия-Романья, Марке и Молизе.

Напомним, на юге Италии наблюдаются проблемы с поставками товаров из-за забастовок водителей грузовиков в связи с высокими ценами на топливо, которые продолжаются уже несколько дней. В некоторых регионах Италии забастовку решили продлить ещё на неделю.