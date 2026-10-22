У Литві вибухнули дві "контрабандні" повітряні кулі після зіткнення з лініями електропередачі

21 жовтня у центральній частині Литви вибухнули дві повітряні кулі після зіткнення з лініями електропередачі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив у четвер литовський мовник LRT з посиланням Пожежно-рятувальну службу міста Каунас.

Зазначається, що у середу, 21 жовтня, близько 06:00 пожежників викликали до села Падотнувіс у Кедайняйському районі після отримання повідомлення про загоряння на вулиці Драугістес.

Прибувши на місце, рятувальники виявили, що повітряна куля з контрабандними сигаретами зачепила лінії електропередачі і вибухнула. Уламки кулі горіли вздовж узбіччя дороги.

Близько 23:00 середи пожежників викликали також до села Шакняй у Кайшадориському районі після того, як мешканці повідомили, що почули вибух і побачили, як щось горить у полі.

Рятувальники встановили, що повітряна куля, яка перевозила контрабандні сигарети, зачепила лінії електропередачі і загорілася.

Нагадаємо, близько місяця тому, пізно ввечері 21 вересня, аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через білоруські кулі з контрабандою.

Також вранці 15 вересня аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через невідомий об’єкт.