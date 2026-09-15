Аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через невідомий об’єкт

У Литві у вівторок вранці надійшло повідомлення про тимчасове призупинення роботи Вільнюського аеропорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Інформацію про зупинку роботи аеропорту у коментарі виданню підтвердила речниця "Литовських аеропортів" Рута Асадаускайте.

"Польоти призупинено лише у Вільнюському аеропорту. З приводу причин слід звертатися до Національного центру управління кризовими ситуаціями або до Литовської армії", – сказала вона.

Представник Центру кризових ситуацій Дарюс Бута повідомив, що польоти призупинено через невідомий об’єкт, який зараз досліджують військові.

Робота аеропорту була призупинена з 10:53 до 11:21 за місцевим часом. О 11:30 злетів літак, що прямував до Копенгагена, повідомляє Delfi. Через обмеження польотів затрималися вильоти літаків із Вільнюса до Венеції, Копенгагена, Тель-Авіва та Варшави. Ці рейси також були відправлені.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

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