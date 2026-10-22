В Литве взорвались два "контрабандных" воздушных шара после столкновения с линиями электропередачи

21 октября в центральной части Литвы взорвались два воздушных шара после столкновения с линиями электропередачи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в четверг литовский вещатель LRT со ссылкой на Пожарно-спасательную службу города Каунаса.

Отмечается, что в среду, 21 октября, около 06:00 пожарных вызвали в село Падотнувис в Кедайняйском районе после получения сообщения о возгорании на улице Драугистес.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что воздушный шар с контрабандными сигаретами зацепился за линии электропередач и взорвался. Осколки шара горели вдоль обочины дороги.

Около 23:00 в среду пожарных вызвали также в село Шакняй в Кайшадориском районе после того, как жители сообщили, что услышали взрыв и увидели, как что-то горит в поле.

Спасатели установили, что воздушный шар, перевозивший контрабандные сигареты, зацепился за линии электропередач и загорелся.

Напомним, около месяца назад, поздно вечером 21 сентября, аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за белорусских воздушных шаров с контрабандой.

Также утром 15 сентября аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неизвестного объекта.