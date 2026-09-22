Аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через білоруські кулі з контрабандою

Пізно ввечері в понеділок робота Вільнюського аеропорту була тимчасово обмежена через проліт білоруських метеокуль із контрабандою.

Про це повідомляє LRT з посиланням на дані "Литовських аеропортів" (LTOU), інформує "Європейська правда".

Обмеження торкнулися близько десятка рейсів. Деякі літаки, які мали приземлитися у Вільнюсі, були перенаправлені до Каунаса або Риги, частину рейсів скасовано. Також затримувалися вильоти з Вільнюса.

"Обмеження повітряного простору над Вільнюським аеропортом діяли з 23:25 до 2:45 через гібридну атаку, яку здійснювала Білорусь проти Литви, цивільної авіації та суспільства. У небезпечних для авіації районах було зафіксовано навігаційні позначки, характерні для повітряних куль", – зазначали у LTOU.

Запроваджені обмеження було скасовано о 2:40 ночі. Спершу повітряний простір планувалося закрити до 00:30.

Робота Вільнюського аеропорту була порушена через так звані контрабандні повітряні кулі вперше за кілька місяців. Попередній подібний інцидент було зафіксовано в червні.

Нагадаємо, вранці 15 вересня аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через невідомий об’єкт.

Також варто зазначити, що увечері 18 вересня аеропорт Люксембурга призупиняв роботу у зв’язку з виявленням "неавторизованих безпілотних літальних апаратів".