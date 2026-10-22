У бюджет Франції заклали 2,3 млн євро на майбутні офіси Макрона, коли він піде з посади

Проєкт бюджету Франції на наступний рік, який наразі обговорюють у парламенті, передбачає виділення 2,3 млн євро на облаштування мебльованих офісів для Емманюеля Макрона, коли він залишить посаду президента.

Про це йдеться у парламентському звіті, який отримало видання Politico, пише "Європейська правда".

Ця сума також покриває оренду, комунальні та експлуатаційні витрати, а також охорону протягом наступних шести років.

Колишні президенти Франції отримують низку довічних пільг, зокрема пенсію, офісні приміщення, водія та поліцейську охорону. Протягом перших п’яти років після завершення президентських повноважень вони також можуть наймати до семи співробітників. Надалі їхня кількість скорочується до трьох.

Попри передбачені в бюджеті кошти, Макрон, схоже, ще не визначився зі своїм майбутнім місцем роботи. В Єлисейському палаці повідомили виданню, що це фінансування є "запобіжним заходом, заснованим на досвіді попередніх президентів".

Ніколя Саркозі та Франсуа Олланд – єдині нині живі колишні президенти, які користуються цими пільгами. Водночас Олланд згодом повернувся до парламенту як депутат.

Минулого місяця Олланд заявив, що отримує щомісячну пенсію в розмірі 5 тисяч євро за час перебування в Єлисейському палаці. Ця сума доповнює пенсійні виплати за попередні посади та його нинішні доходи.

Макрон, наймолодший президент у сучасній історії Франції, на момент завершення повноважень матиме 49 років. Він пообіцяв не отримувати президентську пенсію.

Макрон не розголошує своїх планів на життя після президентства, тому залишається незрозумілим, наскільки активно він має намір брати участь у політиці. Конституція не дозволяє йому балотуватися на третій президентський термін поспіль, однак він зможе знову висунути свою кандидатуру після вступу на посаду його наступника. Макрон не виключав такої можливості.

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції неформальна лідерка "Національного об’єднання" Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.

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