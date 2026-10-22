В бюджет Франции заложили 2,3 млн евро на будущие офисы Макрона после его ухода с поста

Проект бюджета Франции на следующий год, который в настоящее время обсуждается в парламенте, предусматривает выделение 2,3 млн евро на обустройство меблированных офисов для Эммануэля Макрона после его ухода с поста президента.

Об этом говорится в парламентском отчете, который получило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Эта сумма также покрывает аренду, коммунальные и эксплуатационные расходы, а также охрану в течение следующих шести лет.

Бывшие президенты Франции получают ряд пожизненных льгот, в частности пенсию, офисные помещения, водителя и полицейскую охрану. В течение первых пяти лет после окончания президентских полномочий они также могут нанимать до семи сотрудников. В дальнейшем их количество сокращается до трех.

Несмотря на предусмотренные в бюджете средства, Макрон, похоже, еще не определился со своим будущим местом работы. В Елисейском дворце сообщили изданию, что это финансирование является "превентивной мерой, основанной на опыте предыдущих президентов".

Николя Саркози и Франсуа Олланд – единственные ныне живущие бывшие президенты, которые пользуются этими льготами. В то же время Олланд впоследствии вернулся в парламент в качестве депутата.

В прошлом месяце Олланд заявил, что получает ежемесячную пенсию в размере 5 тысяч евро за время пребывания в Елисейском дворце. Эта сумма дополняет пенсионные выплаты за предыдущие должности и его нынешние доходы.

Макрон, самый молодой президент в современной истории Франции, на момент окончания полномочий будет 49 лет. Он пообещал не получать президентскую пенсию.

Макрон не разглашает своих планов на жизнь после президентства, поэтому остается неясным, насколько активно он намерен участвовать в политике. Конституция не позволяет ему баллотироваться на третий президентский срок подряд, однако он сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру после вступления в должность его преемника. Макрон не исключал такой возможности.

Как известно, перед президентскими выборами 2027 года во Франции неформальный лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.

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