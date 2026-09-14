Майбутні вибори у Франції: Ле Пен залишається лідером соцопитувань

Очікувана кандидатка на майбутніх президентських виборах, неформальна лідерка ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Останні два дослідження громадської думки за сім місяців до майбутніх президентських виборів у Франції свідчать про впевнене лідерство Ле Пен зі значним відривом від можливих конкурентів.

Оприлюднені 14 вересня результати дослідження Toluna Harris Interactive для M6-RTL прогнозують Марін Ле Пен 33-36% голосів у першому турі.

Конкуренція за друге місце розгортається між лідером ультралівих Жаном-Люком Меланшоном та правоцентристом, популярним мером Гавра Едуаром Філіппом. Меланшон може отримати 16-17% голосів, Філіпп – 14-19%.

У другому турі з Меланшоном Ле Пен перемогла би з 67%, з експрем’єром Габріелем Атталем – з 56%, з Едуаром Філіппом – з 55%.

В опублікованому вихідними дослідженні виборчих настроїв від Ipsos-BVA Cesi Ле Пен також лідирує з 33-35%, у чотирьох сценаріях з шести у другий тур з нею виходить Меланшон, Едуар Філіпп – лише у двох.

Офіційний лідер правопопулістського "Національного об’єднання" Жордан Барделла вчергове заперечив чутки про нібито напружені стосунки між ним та Ле Пен після того, як вона все ж отримала можливість балотуватися.

Тим часом президент і прем'єр Франції побили рекорд непопулярності.

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