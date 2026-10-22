Конгресмени просять Трампа домовитися з Маском про Starlink для ударів по ракетних установках РФ

Двопартійна група конгресменів, до складу якої входять майже два десятки членів Палати представників, закликала президента США Дональда Трампа звернутися до Ілона Маска з проханням надати Україні доступ до систем Starlink для полювання на ракетні пускові установки на території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у надісланому у середу листі, з яким ознайомилось видання The Hill.

Серед підписантів – 7 республіканців із Палати представників та 16 демократів.

"Ми звертаємося до вас із закликом попросити Ілона Маска дозволити Україні використовувати супутникову інтернет-систему Starlink для полювання на ракетні пускові установки на території Росії. Одним телефонним дзвінком ви могли б і врятувати життя, і дати Владіміру Путіну більший стимул до переговорів", – написали конгресмени.

"Якщо Україна не може надійно перехоплювати російські "стріли", вона повинна мати можливість збити "лучника". Система Starlink, якою керує компанія SpaceX пана Маска, могла б у цьому допомогти", – додали конгресмени.

Серед республіканців, які підписали лист, – віддані прихильники України: Джо Вілсон, Брайан Фіцпатрік та Дон Бейкон, а також конгресмени Карлос Гіменес, Джефф Херд, Енді Гарріс і Макс Міллер, який представляє округ із значною кількістю українців.

"Пане президенте, ми всі поділяємо мету – покласти край війні в Україні та руйнівним людським втратам, які вона спричинила. жаль, Путін наразі не має наміру зупинити кровопролиття", – написали законодавці у листі.

Український президент Володимир Зеленський також наполягав на більшій допомозі з боку США у завданні ударів по ракетних пускових установках на території РФ.

Цей двопартійний лист з’явився на тлі того, що дедалі більше республіканців висловлюють обурення через перебої в роботі системи Starlink в Україні та її військової версії Starshield.

Газета The Wall Street Journal повідомила, що Маск наказав уповільнити роботу послуг Starlink. Незрозуміло, наскільки Трамп був залучений до обговорень щодо цього уповільнення.

Американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.