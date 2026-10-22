Конгрессмены просят Трампа договориться с Маском о Starlink для ударов по ракетным установкам РФ

Двухпартийная группа конгрессменов, в состав которой входят почти два десятка членов Палаты представителей, призвала президента США Дональда Трампа обратиться к Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к системам Starlink для уничтожения ракетных пусковых установок на территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в письме, отправленном в среду, с которым ознакомилось издание The Hill.

Среди подписантов – 7 республиканцев из Палаты представителей и 16 демократов.

"Мы обращаемся к вам с призывом попросить Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую интернет-систему Starlink для обнаружения ракетных пусковых установок на территории России. Одним телефонным звонком вы могли бы и спасти жизни, и дать Владимиру Путину дополнительный стимул к переговорам", – написали конгрессмены.

"Если Украина не может надежно перехватывать российские "стрелы", она должна иметь возможность сбить "лучника". Система Starlink, которой управляет компания SpaceX господина Маска, могла бы в этом помочь", – добавили конгрессмены.

Среди республиканцев, подписавших письмо, – преданные сторонники Украины: Джо Уилсон, Брайан Фицпатрик и Дон Бейкон, а также конгрессмены Карлос Хименес, Джефф Херд, Энди Харрис и Макс Миллер, представляющий округ со значительным количеством украинцев.

"Господин президент, мы все разделяем одну цель – положить конец войне в Украине и разрушительным человеческим потерям, которые она вызвала. К сожалению, Путин пока не намерен остановить кровопролитие", – написали законодатели в письме.

Украинский президент Владимир Зеленский также настаивал на более значительной помощи со стороны США в нанесении ударов по ракетным пусковым установкам на территории РФ.

Это двухпартийное письмо появилось на фоне того, что всё больше республиканцев выражают возмущение из-за перебоев в работе системы Starlink в Украине и её военной версии Starshield.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Маск приказал замедлить работу сервисов Starlink. Неясно, насколько Трамп был вовлечен в обсуждения по поводу этого замедления.

Американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование деятельности Пентагона в связи с проблемами со системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные.