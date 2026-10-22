Естонія отримала ракети малої дальності до систем HIMARS

Міністр оборони Естонії Мартін Херем у четвер повідомив, що країна отримала ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS з дальністю стрільби 70 кілометрів.

Про це він підтвердив у коментарі ERR, пише "Європейська правда".

Естонія замовила у США як ракети ATACMS з дальністю стрільби до 300 кілометрів, так і ракети GMLRS з дальністю близько 70 кілометрів для систем HIMARS.

Навесні США повідомили естонських союзників про затримки у постачанні озброєння через війну в Ірані.

Хоча поставки боєприпасів великої дальності досі призупинені, ракети дальністю 70 кілометрів вже надійшли до Естонії, повідомив Херем.

"Усе, що спочатку було передбачено в контракті, на сьогодні вже знаходиться в Естонії. Наступного року надійдуть пускові установки корейської системи (Chunmoo), а боєприпаси, сподіваємося, надійдуть наступного року, але, ймовірно, на початку 2028 року", – зазначив глава Міноборони.

"Крім того, цього та наступного року ми отримаємо різні види боєприпасів, дальність польоту яких перевищує 50 кілометрів і сягає близько 100 кілометрів, як для артилерійських гармат, так і для боєприпасів для повітряних ударів із засідки – це великі дрони з крилами", – додав міністр.

Збройні сили Естонії мають на озброєнні шість ракетних систем HIMARS (M142 High Mobility Artillery Rocket System). У квітні Державний центр оборонних інвестицій та американська оборонна компанія Lockheed Martin підписали контракт на купівлю трьох нових ракетних систем HIMARS, які мають надійти до країни у 2027 році.

Як повідомляли ЗМІ, Естонія передислокує ключову бригаду з міста Тапи до Йихві, що за 50 кілометрів від російського кордону, в рамках запуску стратегії "активної оборони", готуючись до можливої агресії РФ.