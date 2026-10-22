Эстония получила ракеты малой дальности для систем HIMARS

Министр обороны Эстонии Мартин Херем в четверг сообщил, что страна получила ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы 70 километров.

Об этом он подтвердил в комментарии ERR, пишет "Европейская правда".

Эстония заказала у США как ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров, так и ракеты GMLRS с дальностью около 70 километров для систем HIMARS.

Весной США сообщили эстонским союзникам о задержках в поставках вооружения из-за войны в Иране.

Хотя поставки боеприпасов большой дальности до сих пор приостановлены, ракеты дальностью 70 километров уже поступили в Эстонию, сообщил Херем.

"Все, что изначально было предусмотрено в контракте, на сегодняшний день уже находится в Эстонии. В следующем году поступят пусковые установки корейской системы (Chunmoo), а боеприпасы, надеемся, поступят в следующем году, но, вероятно, в начале 2028 года", – отметил глава Минобороны.

"Кроме того, в этом и следующем году мы получим различные виды боеприпасов, дальность полета которых превышает 50 километров и достигает около 100 километров, как для артиллерийских орудий, так и для боеприпасов для воздушных ударов из засады – это крупные дроны с крыльями", – добавил министр.

Вооруженные силы Эстонии имеют на вооружении шесть ракетных систем HIMARS (M142 High Mobility Artillery Rocket System). В апреле Государственный центр оборонных инвестиций и американская оборонная компания Lockheed Martin подписали контракт на закупку трех новых ракетных систем HIMARS, которые должны поступить в страну в 2027 году.

Как сообщали СМИ, Эстония передислоцирует ключевую бригаду из города Тапы в Йыхви, расположенный в 50 километрах от российской границы, в рамках реализации стратегии "активной обороны", готовясь к возможной агрессии со стороны РФ.