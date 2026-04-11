Естонія замовила у США ще три РСЗВ HIMARS

Естонія дозамовила у американської компанії Lockheed Martin, виробника HIMARS, ще три таких системи.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Естонський центр інвестицій в оборону та Lockheed Martin підписали угоду про закупівлю ще трьох РСЗВ HIMARS.

"Це точкова й довгострокова робота, що забезпечить виконання оборонних планів НАТО. Додаткові системи HIMARS забезпечать естонській армії і НАТО необхідні спроможності для далекобійних ударів, суттєво посилюючи і наші індивідуальні оборонні спроможності, і стримування. Поглиблення співпраці з Lockheed Martin також безпосередньо сприятиме розвитку естонської оборонної промисловості", – зазначив міністр оборони Ханно Певкур.

Перші шість придбаних Естонією HIMARS прибули в країну минулої весни. Замовлені три очікуються у 2027 році.

Окрім них, Естонія закуповує корейські РСЗВ Chunmoo такого ж типу – у грудні 2025 року анонсували угоду про шість систем, поставка очікується наприкінці 2027 року.

Також на озброєння естонської армії цьогоріч надійдуть німецькі ЗРК середньої дальності IRIS-T, які вже добре показали себе в Україні.

Литва очікує на перші батареї HIMARS у 2026 році.