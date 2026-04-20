Естонія може зіткнутися із затримками в постачанні снарядів до HIMARS зі США

Проблема із затримками постачань американської зброї в Естонію передусім зачепить ракети до систем HIMARS.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У контексті можливих сповільнень постачань американської зброї до Європи у випадку Естонії такий ризик є для боєприпасів до РСЗВ HIMARS, партія яких має надійти у 2026 році.

Міністр оборони Ханно Певкур зазначив, що зараз інформації з цього приводу небагато.

"Деякі з них мали надійти цього року, ще партія – наступного року і через рік… Але станом на цей час у нас дуже мало інформації. Що нам відомо – що постачання боєприпасів поставили на паузу. Ми намагатимемося зібрати якомога більше інформації і з’ясувати, чи це стосується усіх союзників і буде однаково для всіх, чи можуть бути винятки", – сказав Певкур.

Міністр висловив сподівання, що американська адміністрація буде більш прихильною до країн, які – як зокрема Естонія – мають найбільші видатки на оборону.

"Які варіанти, якщо затримка буде на довгий час, які є альтернативи? У випадку HIMARS, теоретично можливо використовувати снаряди інших виробників. Але знов таки, це вимагатиме дозволів виробника Lockheed Martin та уряду США", – зазначив Певкур.

Колишній командувач ЗС Естонії Мартін Херем вважає, що якщо затримка не перевищить трьох років, це не створить проблем.

Нагадаємо, вихідними прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що США повідомили його країну про можливі проблеми з постачанням зброї на тлі конфлікту на Близькому Сході.

У квітні Естонія замовила у США ще три РСЗВ HIMARS, на додачу до шести, які вже прибули в країну.