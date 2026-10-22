ЗМІ: канадським дипломатам наказали триматись подалі від кандидатів на виборах у США

Канада заборонила своїм дипломатам з’являтися разом із кандидатами на проміжних виборах у США та наказала не привертати до себе зайвої уваги, щоб уникнути звинувачень адміністрації президента Дональда Трампа у політичному втручанні.

Про це повідомили агентству Bloomberg джерела, обізнані із ситуацією, пише "Європейська правда".

Згідно з письмовими інструкціями, розісланими у вівторок, канадським представникам заборонено зустрічатися з кандидатами на проміжних виборах або навіть перебувати з ними в одному приміщенні без спеціального дозволу. Йдеться про всіх кандидатів до Палати представників і третину кандидатів до Сенату США.

За потреби канадські представники й надалі можуть вести справи та зустрічатися з обраними американськими посадовцями, які не борються за переобрання. Водночас їм наказали стежити за тим, щоб не потрапляти на фотографії разом із будь-якими обраними представниками влади США, розповіли джерела на умовах анонімності.

Джерела описали зміст внутрішньої службової записки, у якій такий підхід назвали "надзвичайно обережним з погляду ризиків".

У США працюють майже 500 канадських дипломатичних співробітників, зокрема в посольстві у Вашингтоні та 12 консульствах у таких містах, як Детройт, Лос-Анджелес, Даллас і Атланта.

Обмеження діятимуть до дня проміжних виборів, 3 листопада.

Ці інструкції свідчать про надзвичайно напружену політичну атмосферу на тлі перспективи нищівної поразки партії президента США Дональда Трампа на проміжних виборах.

Раніше адміністрація Трампа звинуватила канадських політиків у втручанні у проміжні вибори у Сполучених Штатах. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відкинув ці звинувачення.

Більше про американські вибори читайте у статті: США готують вирок Трампу? Все про шанси демократів взяти Конгрес та наслідки для України