СМИ: канадским дипломатам приказали держаться подальше от кандидатов на выборах в США

Канада запретила своим дипломатам появляться вместе с кандидатами на промежуточных выборах в США и приказала не привлекать к себе лишнего внимания, чтобы избежать обвинений со стороны администрации президента Дональда Трампа в политическом вмешательстве.

Об этом сообщили агентству Bloomberg источники, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Согласно письменным инструкциям, разосланным во вторник, канадским представителям запрещено встречаться с кандидатами на промежуточных выборах или даже находиться с ними в одном помещении без специального разрешения. Речь идет обо всех кандидатах в Палату представителей и трети кандидатов в Сенат США.

При необходимости канадские представители по-прежнему могут вести дела и встречаться с избранными американскими должностными лицами, которые не борются за переизбрание. В то же время им приказали следить за тем, чтобы не попадать на фотографии вместе с какими-либо избранными представителями власти США, рассказали источники на условиях анонимности.

Источники описали содержание внутренней служебной записки, в которой такой подход назвали "чрезвычайно осторожным с точки зрения рисков".

В США работают почти 500 канадских дипломатических сотрудников, в частности в посольстве в Вашингтоне и 12 консульствах в таких городах, как Детройт, Лос-Анджелес, Даллас и Атланта.

Ограничения будут действовать до дня промежуточных выборов, 3 ноября.

Эти инструкции свидетельствуют о чрезвычайно напряженной политической обстановке на фоне перспективы сокрушительного поражения партии президента США Дональда Трампа на промежуточных выборах.

Ранее администрация Трампа обвинила канадских политиков во вмешательстве в промежуточные выборы в Соединённых Штатах. Премьер-министр Канады Марк Карни отверг эти обвинения.

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