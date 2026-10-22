У Франції вперше підтвердили зараження людини вірусом Шамонда

У Франції зафіксували перший у світі підтверджений випадок зараження людини вірусом Шамонда, який раніше виявляли переважно у тварин.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC), передає "Європейська правда".

Зазначається, що інфікований чоловік мав серйозні супутні захворювання та ослаблену імунну систему. Наразі фахівці з'ясовують, чи міг вірус спричинити його смерть або сприяти їй, а також встановлюють можливі шляхи зараження.

Вірус Шамонда належить до роду буньявірусів і передається через укуси заражених мошок. Раніше його виявляли у сільськогосподарських тварин за межами Європи, а цього літа вперше зафіксували серед худоби на європейському континенті.

За даними Австрійського агентства з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів, у великої рогатої худоби, овець і кіз вірус може спричиняти діарею, втрату апетиту, зниження надоїв молока, а також викидні та вроджені аномалії у потомства.

Крім того, у Швейцарії та Німеччині генетичний матеріал вірусу виявляли в мозку коней, які померли після появи неврологічних симптомів.

Раніше писали, що вірус Західного Нілу поширюється по території Європейського Союзу з рекордною швидкістю і досягає нових регіонів континенту.

У вересні писали про те, що в районі аеропорту німецького Франкфурта померла третя людина, інфікована малярією.