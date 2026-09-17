У Франкфурті померла третя людина, яка була інфікована малярією

У районі аеропорту німецького Франкфурта померла третя людина, інфікована малярією.

Про це 17 вересня повідомила місцева влада, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Німецькі посадовці пов’язують випадки захворювання з надзвичайно рідкісним спалахом тропічної хвороби, ймовірно пов’язаним з авіаперевезеннями.

Міська влада Франкфурта повідомила, що один із двох інфікованих мешканців району Шванхайм, розташованого на північ від аеропорту, помер під час лікування в міській лікарні.

"Обидві людини заразилися паразитом Plasmodium falciparum, що викликає малярію, хоча вони не подорожували до регіонів, ендемічних щодо малярії, і не працювали в аеропорту", – йдеться у заяві.

Паразит малярії передається між людьми через деякі види комарів, але люди не можуть заражати один одного безпосередньо.

Аеропорт Франкфурта повідомив, що комарів, виловлених у пастки, у липні та серпні було надіслано до лабораторії в Антверпені (Бельгія), але результати ще не готові.

Представник аеропорту зазначив, що місцеві органи охорони здоров’я в принципі мають повноваження зобов’язати авіакомпанії дезінфікувати літаки.

26 серпня стало відомо, що в аеропорту Франкфурта один із працівників помер від малярії після того, як унаслідок рідкісної появи захворювання інфікувалися шестеро співробітників.

Також писали, що в Нідерландах у лікарні померла людина, яка захворіла на гарячку Західного Нілу – небезпечну вірусну хворобу, що передається через укуси комарів.