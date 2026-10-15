У ЄС фіксують рекордне поширення вірусу Західного Нілу

Вірус Західного Нілу поширюється по території Європейського Союзу з рекордною швидкістю і досягає нових регіонів континенту.

Про це повідомив Європейський центр з профілактики та контролю захворювань, передає Politico, пише "Європейська правда".

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) зазначив, що цього року було зареєстровано 1715 випадків захворювання, причому 130 осіб померли від вірусу, який передається переважно через укуси комарів.

Найбільше постраждали Греція, Італія та Франція, але, за даними центру, вірус поширюється далі на північ.

"Нещодавні випадки виявлення вірусу у людей та тварин у Бельгії та Нідерландах свідчать про те, що вірус зараз циркулює далі на північ, і ця тенденція, як очікується, збережеться у найближчі роки", – повідомили у ECDC.

Для зменшення ризику зараження вірусом Західного Нілу рекомендується вживати профілактичних заходів проти укусів комарів.

"Кожен, хто мешкає або відвідує райони, де циркулює вірус Західного Нілу, може зменшити ризик, використовуючи засоби від комарів, носячи ввечері та вночі вільний одяг з довгими рукавами та штани, а також встановлюючи на вікнах сітки, москітні сітки або, за можливості, використовуючи кондиціонери", – додали в ECDC.

Раніше писали, що з весни в Європі зареєстрували понад 1,5 тисячі випадків захворювання на вірус Західного Нілу, причому інфікування відбулося на території самих країн, а не під час подорожей за кордон.

Наприкінці серпня у Нідерландах у лікарні померла людина, яка захворіла на гарячку Західного Нілу – небезпечну вірусну хворобу, що передається через укуси комарів.

У вересні писали про те, що в районі аеропорту німецького Франкфурта померла третя людина, інфікована малярією.